Где снимали сериал «Вампиры средней полосы»?

Съемки сериала проходили в нескольких городах – Москве, Серпухове и Смоленске. По словам режиссера проекта Антона Маслова, выбор съемочных локаций не был случайным. Так, например, Смоленск привлек создателей сериала колоритными историческими улочками, на фоне которых можно снимать и события середины XX века, и времен Отечественной войны 1812 года. Дело в том, что в «Вампирах средней полосы» достаточно много флешбэков, и продюсеры искали уникальное место, которое идеально подошло бы для съемок самых разных исторических эпох. Удалось избежать даже главной проблемы киношников – пластиковых окон, которые сейчас стоят в российских домах повсеместно.
В Смоленске команда сериала нашла для съемок дома без таких современных окон.
