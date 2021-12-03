Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Вампиры средней полосы»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки сериала проходили в нескольких городах – Москве, Серпухове и Смоленске. По словам режиссера проекта Антона Маслова, выбор съемочных локаций не был случайным. Так, например, Смоленск привлек создателей сериала колоритными историческими улочками, на фоне которых можно снимать и события середины XX века, и времен Отечественной войны 1812 года. Дело в том, что в «Вампирах средней полосы» достаточно много флешбэков, и продюсеры искали уникальное место, которое идеально подошло бы для съемок самых разных исторических эпох. Удалось избежать даже главной проблемы киношников – пластиковых окон, которые сейчас стоят в российских домах повсеместно.

В Смоленске команда сериала нашла для съемок дома без таких современных окон. 
 

 

