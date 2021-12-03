Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Тобол»?

Где снимали сериал «Тобол»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Натурные съемки исторической драмы Игоря Зайцева проходили в Тобольске. В Тюменскую область съемочная команда сериала приехала в марте 2017 года и там приступила к работе над зимними сценами. Фрагменты с метелями, сугробами и прочими погодными приметами Сибири снимали вплоть до конца апреля. Затем, с июня по август, работали над летними сценами.  Специально для съемок в Тобольске были построены декорации города – с церковью, рынком, жилыми домами. Этот городок окружали зеленые полотна хромакея, на которых в период постпродакшена художники по цифровой графике нарисовали исторические пейзажи.

Участие в съемках принимали местные жители и актеры театров Тобольска.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

