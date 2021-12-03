Где снимали сериал «Тобол»?

Натурные съемки исторической драмы Игоря Зайцева проходили в Тобольске. В Тюменскую область съемочная команда сериала приехала в марте 2017 года и там приступила к работе над зимними сценами. Фрагменты с метелями, сугробами и прочими погодными приметами Сибири снимали вплоть до конца апреля. Затем, с июня по август, работали над летними сценами. Специально для съемок в Тобольске были построены декорации города – с церковью, рынком, жилыми домами. Этот городок окружали зеленые полотна хромакея, на которых в период постпродакшена художники по цифровой графике нарисовали исторические пейзажи.
Участие в съемках принимали местные жители и актеры театров Тобольска.
