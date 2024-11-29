Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Тайны следствия"?

Где снимали сериал "Тайны следствия"?

Олег Скрынько 29 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Тайны следствия» — один из самых долгоживущих российских сериалов, который до сих пор сохраняет большую популярность у зрителей. История развивается на фоне живописного Санкт-Петербурга, где проходили основные съёмки. Главная героиня, следователь Мария Швецова, сталкивается с запутанными преступлениями, сложными человеческими судьбами и личными испытаниями.

Каждый сезон сериала предлагает зрителю новые загадки и расследования, увлекая своей атмосферой и детально проработанными персонажами. Сюжет раскрывает не только криминальные интриги, но и личную жизнь героев, их внутренние переживания и борьбу за справедливость. За годы своего существования «Тайны следствия» стали знаковым проектом, воплощающим идею стойкости, человечности и профессионализма в работе следователя.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тайны следствия
Тайны следствия детектив, криминал
2000, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше