Где снимали сериал "Мажор"?

Наш ответ:

Местом съёмок первого сезона сериала "Мажор" был Киев. Этот сезон представляет собой второй коллективный проект режиссёра Константина Статского с актёрами Павлом Прилучным и Анной Андрусенко. В процессе съёмок также использовались локации на западе Украины, в частности в городе Тернополь (третий сезон, эпизод со свадьбой сирот). За координацию трюков отвечал Владимир Орлов, который принимал участие в создании таких голливудских фильмов, как "Чужой 4: Воскрешение" и "Пираты Карибского моря". Все трюки в сериале исполнял сам Павел Прилучный.



Съёмки второго сезона проходили с 28 ноября 2015 года по 14 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге и частично в Москве.



Третий сезон снимали с 2 августа 2017 года по 18 января 2018 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, включая некоторые эпизоды, снятые в городе Лодейное Поле.



Съёмки четвёртого сезона также проходили в столице и Санкт-Петербурге.