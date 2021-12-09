Где снимали сериал «Хозяйка горы» 2021 года?

Съемки мелодраматического сериала с Анной Снаткиной в главной роли проходили главным образом в Республике Беларусь летом 2019 года. Основными съемочными локациями стали Минск, Гродненская и Брестская области. Действие «Хозяйки горы» разворачивается в шахтерском поселении под названием Каменный, однако найти его на настоящей карте не получится – создатели придумали его, а на съемки отправились в поселок Усяж Смолевичского района. Также специально для «Хозяйки горы» на территории гранитного карьера в Микашевичах построили декорации шахты. События сериала охватывают более двадцати лет – начиная с «лихих 90-х» и до наших дней.
Чтобы как можно более достоверно перевоплотиться из юной девушки в зрелую красавицу, Анна Снаткина поправилась на 10 килограммов.
