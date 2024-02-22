Где снимали сериал "Глухарь"?

Наш ответ:

Съемки сериала "Глухарь" происходили на территории северо-восточного административного округа города Москвы. ОВД "Пятницкий" был вымышленным местом, интерьер отделения был сделан в бывшем павильоне "Космос" с использованием гипсокартонных декораций. Здание, где находился отдел расследований под руководством Ирины Зиминой, было ОВД ВВЦ рядом с метро "ВДНХ".



Сериал часто показывает сцены, разворачивающиеся в районе Тушино в Москве. Улицы, такие как Алешкинский проспект, Цветочный проспект, Сходненская улица, Лодочная улица и т.д., упоминаются в сериале, но на самом деле съемки проходили не на настоящих улицах с такими же названиями, а в других районах. Единственным местом, соответствующим реальности, был "Западный мост", где Глухарёв и Антошиным стреляли по бутылкам. На этом же мосту в 48 серии 1 сезона было найдено тело мертвого Алика.