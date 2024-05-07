Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Дядя Леша»?

Где снимали сериал «Дядя Леша»?

Олег Скрынько 7 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

1 мая в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера комедийного сериала «Дядя Леша», который является переосмыслением классической картины Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» (1966). Сезон состоит из восьми эпизодов. Два заключительных выйдут на стриминге 22 мая.

Съемки «Дяди Леши» прошли в городе Рыбинск, который находится в Ярославской области. Работа прошла не только в историческом центре, но и в окрестностях. Так, в кадр попали Петровский парк, а также местные рестораны и отели. Также кинематографисты отыскали для съемок квартиру с советским интерьером и роскошный дом.

Сериал повествует о дворнике дяде Леше, который работает в детском доме, но на самом деле этот не вызывающий подозрений человек ведет двойную жизнь. По ночам дядя Леша проникает в жилища богачей и крадет ценности. Вырученные средства заглавный герой тратит на нужды детдома. Однажды его тайну раскрывают хулиганистые подростки. Тогда дядя Леша делает их своими сообщниками.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дядя Леша
Дядя Леша комедия
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше