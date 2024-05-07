Где снимали сериал «Дядя Леша»?

Наш ответ:

1 мая в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера комедийного сериала «Дядя Леша», который является переосмыслением классической картины Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» (1966). Сезон состоит из восьми эпизодов. Два заключительных выйдут на стриминге 22 мая.



Съемки «Дяди Леши» прошли в городе Рыбинск, который находится в Ярославской области. Работа прошла не только в историческом центре, но и в окрестностях. Так, в кадр попали Петровский парк, а также местные рестораны и отели. Также кинематографисты отыскали для съемок квартиру с советским интерьером и роскошный дом.



Сериал повествует о дворнике дяде Леше, который работает в детском доме, но на самом деле этот не вызывающий подозрений человек ведет двойную жизнь. По ночам дядя Леша проникает в жилища богачей и крадет ценности. Вырученные средства заглавный герой тратит на нужды детдома. Однажды его тайну раскрывают хулиганистые подростки. Тогда дядя Леша делает их своими сообщниками.