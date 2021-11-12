Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали российский сериал «Выжить после»?

Где снимали российский сериал «Выжить после»?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Сериал «Выжить после» снимали в Москве. Часть съемок первого сезона проходила на Воробьевых горах, в подземных бункерах в Нахабино, а также на Таганке в музее Холодной войны и в Соляных подвалах на улице Солянка. Офис корпорации «Вершина» снимали в башнях делового центра «Москва-Сити». Жилище Ники располагалось в Западном речном порту возле станции «Фили». Самую массовую сцену первого сезона с участием мураний снимали на набережной в Нескучном саду. В ней приняли участие более 50 девушек.

Для съемок пораженной вирусом Москвы в первом сезоне были перекрыты многие улицы: район Китай-города, МКАД и несколько улиц возле Павелецкого вокзала, включая Садовническую набережную.

 

