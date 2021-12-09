Где снимали «Один против всех»?

Съемки криминального сериала с Михаилом Пореченковым в главной роли проходили в нескольких городах – Ялте, Симферополе, Инкермане. Действие «Одного против всех» разворачивается в городе Приморске. Начальник розыска Егор Жженов потратил немало усилий, чтобы навести на вверенной ему территории порядок. Однако все меняется с приездом полковника Ганецкого – атмосфера в Приморске вновь накаляется, одно громкое происшествие следует за другим. Есть ли взаимосвязь между Ганецким и бандитским беспределом, пришедшим в город? Это и предстоит выяснить Жженову.
Премьера телесериала состоялась в 2017 году, вместе с Михаилом Пореченковым в нем снимались Илья Шакунов, Анна Попова, Виктория Тарасова.
