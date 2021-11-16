Где происходят события сериала «Хозяйка горы» (2020)?

Наш ответ:

В прошлом году взгляды зрителей телеканала «Россия 1» были прикованы к экранам телевизоров, ведь в это время там прошел новый сериал «Хозяйка горы», который стал главным хитом 2020 года. Причиной тому стали не только звездный актерский состав, сильная режиссура и крепкий по меркам канала сюжет, но и потрясающая операторская работа, основанная на активной демонстрации прекрасных пейзажей. Не зря съемочная география сериала простирается сразу по нескольким странам Европы: «Хозяйку горы» снимали в Белоруссии, в основном – в Минске, Гродненской и Брестской области. Что касается самой горы, она была найдена уже в России, в солнечной республике Адыгея.