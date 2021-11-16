Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где происходят события сериала «Хозяйка горы» (2020)?

Где происходят события сериала «Хозяйка горы» (2020)?

Елена Королева 16 ноября 2021 Дата обновления: 16 ноября 2021
Наш ответ:

В прошлом году взгляды зрителей телеканала «Россия 1» были прикованы к экранам телевизоров, ведь в это время там прошел новый сериал «Хозяйка горы», который стал главным хитом 2020 года. Причиной тому стали не только звездный актерский состав, сильная режиссура и крепкий по меркам канала сюжет, но и потрясающая операторская работа, основанная на активной демонстрации прекрасных пейзажей. Не зря съемочная география сериала простирается сразу по нескольким странам Европы: «Хозяйку горы» снимали в Белоруссии, в основном – в Минске, Гродненской и Брестской области. Что касается самой горы, она была найдена уже в России, в солнечной республике Адыгея.

Теперь зрители с нетерпением ждут нового сезона, ведь создатели сериала обещали нас порадовать еще более красивыми и тщательными натурными съемками.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше