Что происходило до сериала "Ходячие мертвецы: Выжившие"?

Олег Скрынько 19 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

До наступления постапокалипсиса Рик Граймс работал шерифом, а когда мир заполонили ходячие мертвецы, возглавил поселение «Александрия», защищая выживших от внешних угроз. В 5 эпизоде 9 сезона главный герой сериала пропал без вести. В 13 эпизоде 10 сезона Мишонн, возлюбленная Рика, отправилась на его поиски.

В спин-оффе «Ходячих мертвецов» с подзаголовком «Выжившие» полюбившиеся персонажи воссоединятся, чтобы отправиться в еще одно совместное приключение. Актеры Эндрю Линкольн и Данай Гурера вернулись к своим знаменитым ролям после непродолжительного перерыва. По сюжету Мишонн выясняет, что все 5 лет Рик находился в плену у бойцов Гражданской республики. Женщина-воин вновь вооружается катаной и отправляется на поиски возлюбленного, попутно уничтожая сотни мертвецов.
 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ходячие мертвецы: Выжившие
Ходячие мертвецы: Выжившие драма, боевик, ужасы
2024, США
0.0
Ходячие мертвецы
Ходячие мертвецы драма, боевик, ужасы
2010, США
8.0
