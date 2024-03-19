Что происходило до сериала "Ходячие мертвецы: Выжившие"?

До наступления постапокалипсиса Рик Граймс работал шерифом, а когда мир заполонили ходячие мертвецы, возглавил поселение «Александрия», защищая выживших от внешних угроз. В 5 эпизоде 9 сезона главный герой сериала пропал без вести. В 13 эпизоде 10 сезона Мишонн, возлюбленная Рика, отправилась на его поиски.
В спин-оффе «Ходячих мертвецов» с подзаголовком «Выжившие» полюбившиеся персонажи воссоединятся, чтобы отправиться в еще одно совместное приключение. Актеры Эндрю Линкольн и Данай Гурера вернулись к своим знаменитым ролям после непродолжительного перерыва. По сюжету Мишонн выясняет, что все 5 лет Рик находился в плену у бойцов Гражданской республики. Женщина-воин вновь вооружается катаной и отправляется на поиски возлюбленного, попутно уничтожая сотни мертвецов.
