Что поет кукла из «Игры в кальмара»?

Кукла из сериала «Игра в кальмара» на корейском языке поет песню «Цветок гибискуса расцвел», посвященную гибискусу сирийскому, национальному символу Южной Кореи. В английской версии и русском дубляже кукла говорит считалочку «Зеленый свет, раз, два, три, красный свет». Прототипом куклы-робота в первой серии «Тише едешь – дальше будешь» стала Ёнхи – персонаж, который появлялся на обложках корейских учебников в 1970-х и 1980-х годах.
По словам режиссера, использование хорошо знакомого персонажа должно было пробудить у игроков воспоминания о детстве и одновременно заставить их почувствовать страх.
