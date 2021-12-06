Чем закончится турецкий сериал «Постучи в мою дверь»: краткое содержание, спойлеры

Наш ответ:

Первый сезон популярного турецкого сериала завершился решением Серкана прожить оставшееся ему время вместе с любимой. Вместе они решали написать все свои желания, даже самые безумные, на листочках бумаги и опустить их в специальную сумку. Каждый день влюбленные достают из нее по одному желанию и воплощают его в жизнь. Однажды им выпадает «провести весь день в микроавтобусе». Серкан и Эда, сами того не зная, паркуются на съемочной площадке. Наутро их принимают за актеров. Серкану предстоит сыграть в одной сцене с популярной актрисой. Она флиртует с героем, но тот остается верен Эде.