Чем закончится турецкий сериал «Постучи в мою дверь»: краткое содержание, спойлеры

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Первый сезон популярного турецкого сериала завершился решением Серкана прожить оставшееся ему время вместе с любимой. Вместе они решали написать все свои желания, даже самые безумные, на листочках бумаги и опустить их в специальную сумку. Каждый день влюбленные достают из нее по одному желанию и воплощают его в жизнь. Однажды им выпадает «провести весь день в микроавтобусе». Серкан и Эда, сами того не зная, паркуются на съемочной площадке. Наутро их принимают за актеров. Серкану предстоит сыграть в одной сцене с популярной актрисой. Она флиртует с героем, но тот остается верен Эде.

Вечером Эда находит в микроавтобусе бумаги, свидетельствующие о болезни Серкана.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

