Чем закончится сериал «Аметистовая сережка»: краткое содержание

Наш ответ:

«Аметистовая сережка» – украинский мини-сериал о семейной паре, которая столкнулась с проблемой измены. В развязке сериала у супругов Виктора и Жени похищают сына Сеню. Виктор догадывается, что к похищению причастна его бывшая любовница Анна. Вместе с Олегом они выслеживают Анну и узнают место, где она прячет ребенка. Анну задерживают. Возвращение сына не меняет позицию оскорбленной изменами Жени: она настаивает на том, что у них с Виктором все кончено, и переезжает жить к Олегу. Следователь рассказывает Виктору, что Анна после потери ребенка так и не смогла восстановить свое пошатнувшееся психическое здоровье, поэтому она, вероятнее всего, попадет не в тюрьму, а в лечебницу. Виктор приходит к Жене просить прощения. Отца поддерживает сын Сеня, который очень скучает по Виктору.