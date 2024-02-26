Чем закончился сериал "Один против всех"?

Наш ответ:

В заключительной части сериала "Один против всех" происходит следующий поворот событий:



Егор Жжёнов хочет поговорить с Арсеном, несмотря на то, что его охрана задерживает. Однако разговор все же происходит, и становится ясно, что Арсен заплатил за убийство Горлова в отместку за Ферзя. Арсен утверждает, что не связан с наркотиками, и что Ферзь с Рамиром не имеют отношения к ограблению воинского склада. Конфликт нарастает, когда Арсен указывает на связь Ганецкого с наркотиками и изнасилованием Жжёновой дочери. Арсен сообщает о новой отправке наркотика, пока "Спектр" и Фадеев осведомляют Ганецкого о своем уходе из-за гибели Алдошина.



Полицейский Карцева начинает расследование после взрыва ее машины, в которой мог быть Жжёнов. Майор Варламов уговаривает Олега Гранина присоединиться к охоте на Жжёнова. Ганецкий общается с наркоторговцем, настаивающим на ликвидации всех конкурентов. Варламов и Гранин находят Максимыча, где скрывался Жжёнов. Пытаясь извлечь информацию, Варламов избивает старика, но тот молчит.



Егор успешно уничтожает наркотики и вызывает полицию, после чего начинается преследование. В результате погони происходит взрыв и пожар. Неясно, выжил ли Жжёнов, но его действия приводят к коллапсу наркосистемы Аверина и Ганецкого. Карцева увольняется, а на её место приходит Варламов. В конце, во время поездки на яхте с Илоной, Жжёнов появляется и сталкивается с Ганецким, что приводит к их схватке. В итоге, Ганецкий умирает от руки Илоны, которая защищает Жжёнова.