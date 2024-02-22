Меню
Чем закончился сериал "Глухарь"?

Чем закончился сериал "Глухарь"?

Олег Скрынько 22 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Завершающая серия популярного сериала "Глухарь" принесла много драмы и неожиданных поворотов событий.

Все беспокоятся из-за видеообращения Глухарева, что ставит в опасность Стаса Карпова. Ему угрожают, пытаются вымогать взятку, но он умудряется обмануть и перехитрить своих противников.

На фоне всех этих событий, беременная Настя покидает Антошина и уезжает на Родину. Конфликт между Карповым и Глухарем перерастает в драку, после которой Карпов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попадает в автомобильное ДТП. В результате инцидента, Карпов начинает стрелять из оружия, унесены жизни одиннадцати человек, после чего его задерживают.

После происшествия генерал Захаров предлагает Зиминой возобновить руководство УВД "Пятницкий" и привести всё в порядок, на что Зимина соглашается. Финал сериала показывает Глухаря, Зимину, Черенкова, Агапова, Антошина и Тарасова, прощающихся с Глухарем и покидая УВД "Пятницкого".

