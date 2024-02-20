Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем заканчивается сериал "Всем ветрам назло"?

Олег Скрынько 20 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Режиссёр Евгений Баранов создал четырёхсерийный фильм "Всем ветрам назло" в жанре мелодрамы. В сериале главные роли исполнили Алёна Долголенко (Алиса), Настасья Самбурская (Елена), Владислав Резник (Виктор Лапиков), Алла Юганова (Ольга), Маруся Фурина (Лида).

Финал сериала "Всем ветрам назло" разворачивается следующим образом. Алисе предлагают выступить на закрытом мероприятии в элитном посёлке, где она знакомится с Антоном. Антон делает Алисе предложение, намереваясь жениться на ней, но ей не хочется с ним разговаривать из-за предательства отца, Лапикова.

Елена, беспокоясь за дела Виктора Лапикова, пытается гарантировать их сохранность, предлагая Антону жениться на Лиде, чтобы укрепить отношения. В это время Валера пытается вымогать деньги у Лапикова, угрожая разоблачением, но Мария Ивановна отказывается ему помочь.

События развиваются с напряжением: Лапиков узнает о злом плане, задуманном против Елены, и решает спасти её, скрываясь у Марии Ивановны. В это время Лида пытается вмешаться в отношения между Антоном и Алисой, используя даже опасную кислоту.

Напряженная ситуация выходит на пик, когда Лапиков конфронтирует Алису и Антона, раскрывая неприятную правду об их отце-дочери. В конце концов, Лапиков делает решительные действия, чтобы избежать общественного скандала.

Сюжет сериала "Всем ветрам назло" переплетает сложные отношения, секреты и интриги, достигая эмоционального пика в финале, где герои сталкиваются с непростыми решениями и стараются найти свое место в этой запутанной сети.

В самом финале Лапиков выражает свои извинения перед Ольгой и Алисой. Затем Антон делает предложение Алисе.

