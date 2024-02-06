Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем заканчивается 1 сезон сериала "Доктор преображенский"?

Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В последней серии первого сезона "Доктора Преображенского" операция с иностранным пациентом прошла успешно, и результат оказался поразительным - пациент не узнал своего родного брата до того момента, пока тот не заговорил.
Преображенского вызвали в комитет, и он провел там длительную беседу. После этого он собирает всех коллег в ресторане и объявляет им, что будет руководить первым в СССР институтом красоты, предлагая им работать там.
Зоя встречается с Зориным, и он объясняет ей свои чувства. Она отвечает взаимностью.
Преображенский не может найти Марину, и ему ставят условие: они не должны видеться. Его бывшая любовница остается со своим поклонником из их отдела.

