Чем заканчивается 1 сезон сериала "Доктор преображенский"?

Наш ответ:

В последней серии первого сезона "Доктора Преображенского" операция с иностранным пациентом прошла успешно, и результат оказался поразительным - пациент не узнал своего родного брата до того момента, пока тот не заговорил.

Преображенского вызвали в комитет, и он провел там длительную беседу. После этого он собирает всех коллег в ресторане и объявляет им, что будет руководить первым в СССР институтом красоты, предлагая им работать там.

Зоя встречается с Зориным, и он объясняет ей свои чувства. Она отвечает взаимностью.

Преображенский не может найти Марину, и ему ставят условие: они не должны видеться. Его бывшая любовница остается со своим поклонником из их отдела.