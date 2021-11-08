Сколько всего частей у мультфильма «Король лев»?

Существует три части мультфильма про Короля льва: «Король лев» 1994 года, продолжение «Король лев – 2: Гордость Симбы» 1998 года, а также «Король лев – 3: Хакуна матата» 2004 года. Помимо основной серии существует три сезона (85 эпизодов) мультсериала «Тимон и Пумба», спин-оффа, рассказывающего о жизни двух одноименных персонажей, часовой мультфильм «Хранитель лев: Герои саванны», а также три сезона (78 эпизодов) мультсериала «Хранитель лев».
Помимо этого, существуют несколько видеоигр, бродвейский мюзикл и книги о приключениях героев мультфильма.
Авторизация по e-mail