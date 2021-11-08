Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Сколько всего частей у мультфильма «Король лев»?

Сколько всего частей у мультфильма «Король лев»?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 8 ноября 2021
Наш ответ:

Существует три части мультфильма про Короля льва: «Король лев» 1994 года, продолжение «Король лев – 2: Гордость Симбы» 1998 года, а также «Король лев – 3: Хакуна матата» 2004 года. Помимо основной серии существует три сезона (85 эпизодов) мультсериала «Тимон и Пумба», спин-оффа, рассказывающего о жизни двух одноименных персонажей, часовой мультфильм «Хранитель лев: Герои саванны», а также три сезона (78 эпизодов) мультсериала «Хранитель лев».

Помимо этого, существуют несколько видеоигр, бродвейский мюзикл и книги о приключениях героев мультфильма.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Король Лев
Король Лев мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация
1994, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше