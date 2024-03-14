О чем мультфильм «Коты Эрмитажа»?

Меню
Олег Скрынько 14 марта 2024 Дата обновления: 14 марта 2024
Наш ответ:

«Коты Эрмитажа» — российский комедийный мультфильм для всей семьи, вышедший в 2022 году. Это история о юном коте Винсенте и мышонке Морисе. Спасаясь от наводнения, они оказываются в антикварном клавесине, который затем по морю отправляется в Санкт-Петербург и в качестве экспоната оказывается в Эрмитаже. Попав в знаменитый музей, Винсент встречается с командой котов, которые издавна оберегают драгоценные произведения искусства от вредителей, в том числе мышей. Винсенту очень хочется стать своим среди сородичей, но разрывать дружбу с Морисом для него тоже не вариант. По этой причине котику приходится прятать Мориса. Проблема состоит в том, что мышонок необычайно любит грызть старинные картины.

Вскоре в Эрмитаже оказывается великая «Мона Лиза», полакомиться которой мечтают все мыши. Однако выясняется, что шедевр хотят похитить. Винсенту доведется проявить свои лучшие качества, чтобы предотвратить преступление, сохранить репутацию музея и добиться расположения кошечки Клеопатры.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа анимация, семейный
2023, Россия
5.0
