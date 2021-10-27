Кто озвучивал зайца в «Ну, погоди!»?

Наш ответ:

Главных героев легендарного мультсериала Вячеслава Котеночкина «Ну, погоди!» озвучили Анатолий Папанов (Волк) и Клара Румянова (Заяц). Румянову к тому моменту часто приглашали озвучивать персонажей мультфильмов: актриса получила известность благодаря способности изображать детские голоса после того, как в картине «Сельский врач» (1951) она не только исполнила роль Лены Зуевой, но и очень удачно изобразила плач новорожденного малыша. Свой необычный талант Клара Михайловна приобрела в результате трагических обстоятельств. Изначально актриса обладала очень низким голосом. В студенческие годы во время поездок с концертами по Подмосковью Румянова сильно простудилась и едва не умерла от воспаления легких.