Кто озвучивал Волка в «Ну, погоди!»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Одного из самых колоритных персонажей отечественной мультипликации озвучивал Анатолий Папанов. Голосом Народного артиста СССР Волк говорит с 1-го по 16-й выпуск мультсериала. Всего за свою творческую биографию Анатолий Папанов озвучил более сотни рисованных персонажей. К слову, помимо «Ну, погоди!» актер подарил свой узнаваемый голос серым хищникам в мультфильмах «Бабушкин козлик» (1963), «Лесная хроника» (1970), «Медведь – липовая нога» (1984) и многих других. В середине нулевых на экраны вышли еще две серии «Ну, погоди!», созданные Алексеем Котеночкиным, сыном создателя оригинального мультсериала Вячеслава Котеночкина. В них Волк говорит голосом пародиста Игоря Христенко.

При этом артист не копировал интонации Папанова, по словам Котеночкина, такой задачи перед ними не стояло.

 

