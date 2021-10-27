Меню
Кто озвучивает «Рика и Морти» на русском?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

Официальным дубляжом «Рика и Морти» в России занимается видеоблогер, переводчик и актер озвучки Дмитрий Сыендук. Свою карьеру в озвучке Дмитрий Карпов (настоящее имя) начинал в 2010 году с регистрации на YouTube. На своем канале он выкладывал забавные переозвучки «Соника Икс», My Little Pony, «Гравити Фолз», «Времени приключений» и других мультфильмов и в какой-то момент начал сам заниматься переводом на русский и дубляжом мультсериалов. «Рик и Морти» является единственным мультсериалом, который Сыендук озвучил официально – по приглашению телеканала «2х2».

Также его голос можно услышать в официальном дубляже «Angry Birds в кино» и «Полного расколабса».

