Кто озвучивает персонажей мультсериала «Южный парк» на русском языке?

Кто озвучивает персонажей мультсериала «Южный парк» на русском языке?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

Премьера сериала «Южный парк» в России состоялась на телеканале REN TV, где текст читали актеры Александр Клюквин и Людмила Гнилова (1-4 сезоны). Для телеканала MTV первые два сезона перевел и озвучил Дмитрий «Гоблин» Пучков. В дальнейшем сериал озвучивали Мария Трындяйкина и Евгений Рыбов, которые стали самыми узнаваемыми русскими голосами этого мультсериала. Их же голоса звучат на телеканале «2х2». Телеканал Paramount Comedy, где также показывается «Южный парк», взял за основу существующий перевод MTV, в который были внесены коррективы, после чего материал был заново озвучен все теми же Трындяйкиной и Рыбовым.

Также можно найти «Южный парк» в переводе других студий, например «Кубик в кубе» (голоса Руслана Габидуллина и Ольги Кравцовой). 

 

Александр Клюквин
Александр Клюквин
Aleksandr Klyukvin
Людмила Гнилова
Lyudmila Gnilova
Дмитрий Пучков
Евгений Рыбов
