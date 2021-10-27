Кто озвучивает персонажей мультсериала «Южный парк» на русском языке?

Наш ответ:

Премьера сериала «Южный парк» в России состоялась на телеканале REN TV, где текст читали актеры Александр Клюквин и Людмила Гнилова (1-4 сезоны). Для телеканала MTV первые два сезона перевел и озвучил Дмитрий «Гоблин» Пучков. В дальнейшем сериал озвучивали Мария Трындяйкина и Евгений Рыбов, которые стали самыми узнаваемыми русскими голосами этого мультсериала. Их же голоса звучат на телеканале «2х2». Телеканал Paramount Comedy, где также показывается «Южный парк», взял за основу существующий перевод MTV, в который были внесены коррективы, после чего материал был заново озвучен все теми же Трындяйкиной и Рыбовым.