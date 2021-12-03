Меню
Кто озвучивает Ежика из «Смешариков»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Лучшего друга Кроша озвучивали два актера. Голосом Антона Виноградова ежик разговаривал с 1-й по 13-ю серию, голосом Владимира Постникова – с 14-й и далее. Интересно, что в мультсериале Антон Виноградов озвучивал не только этого персонажа, но и Кроша, клона Лосяша, Черного Ловеласа, рассказчика для показа на телеканале «Карусель». В свою очередь, Владимир Постников работал исключительно над дубляжом Ежика. Помимо озвучивания мультфильмов («Смешарики», «Ангел Бэби», «ФиксиКИНО. Большая перемена»), Владимир Постников играет в театре и снимается в кино.

Актера, подарившего свой голос Ежику, можно увидеть в фильмах и сериалах «Гончие» (2007), «Ржавчина» (2012), «Двое против смерти» (2017) и многих других.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

