Кто озвучивает богатырей в мультфильмах серии «Три богатыря»?

Кто озвучивает богатырей в мультфильмах серии «Три богатыря»?

Елена Королева 1 декабря 2021 Дата обновления: 1 декабря 2021
Наш ответ:

В мультипликационном цикле про трех богатырей, созданном компаниями «Мельница» и «СТВ», главных героев Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича озвучили Дмитрий Быковский, Валерий Соловьев и Олег Куликович соответственно. В сольных фильмах про этих персонажей Валерий Соловьев озвучил не только Добрыню Никитича в ленте «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», но и Илью Муромца в мультфильме «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».

Олег Куликович помимо Алеши Поповича также озвучил Змея Горыныча и еще нескольких эпизодических персонажей.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

