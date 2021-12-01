Кто озвучивает богатырей в мультфильмах серии «Три богатыря»?

В мультипликационном цикле про трех богатырей, созданном компаниями «Мельница» и «СТВ», главных героев Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича озвучили Дмитрий Быковский, Валерий Соловьев и Олег Куликович соответственно. В сольных фильмах про этих персонажей Валерий Соловьев озвучил не только Добрыню Никитича в ленте «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», но и Илью Муромца в мультфильме «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».
Олег Куликович помимо Алеши Поповича также озвучил Змея Горыныча и еще нескольких эпизодических персонажей.
