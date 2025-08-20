Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Когда вышел мультсериал «Южный Парк»?

Когда вышел мультсериал «Южный Парк»?

Олег Скрынько 20 августа 2025 Дата обновления: 20 августа 2025
Наш ответ:

«Южный Парк» — американский комедийный сериал для взрослой аудитории, в котором обыгрываются разные злободневные темы. Шоу приобрело культовый статус и стало частью поп-культуры.

Когда состоялась премьера?

Дебютная серия «Южного Парка» вышла в эфир телеканала Comedy Central еще 13 августа 1997 года. Проект продолжается до сих пор — 23 июля 2025 года состоялась премьера сезона под номером 27. Также сериал включает три специальных эпизода. «Южный Парк» — второй по продолжительности анимационный сериал в истории американского телевидения, уступая лишь «Симпсонам».

О чем мультсериал

В центре сюжета — четыре мальчика и их друзья, проживающие в городке Южный Парк, штат Колорадо. В сериале посредством сатиры и черного юмора высмеиваются изъяны американского образа жизни и актуальные события.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Южный Парк
Южный Парк комедия
1997, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше