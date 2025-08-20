Когда вышел мультсериал «Южный Парк»?

«Южный Парк» — американский комедийный сериал для взрослой аудитории, в котором обыгрываются разные злободневные темы. Шоу приобрело культовый статус и стало частью поп-культуры.
Дебютная серия «Южного Парка» вышла в эфир телеканала Comedy Central еще 13 августа 1997 года. Проект продолжается до сих пор — 23 июля 2025 года состоялась премьера сезона под номером 27. Также сериал включает три специальных эпизода. «Южный Парк» — второй по продолжительности анимационный сериал в истории американского телевидения, уступая лишь «Симпсонам».
В центре сюжета — четыре мальчика и их друзья, проживающие в городке Южный Парк, штат Колорадо. В сериале посредством сатиры и черного юмора высмеиваются изъяны американского образа жизни и актуальные события.
