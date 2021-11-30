Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Какое варенье нес Ежик в мультфильме «Ежик в тумане»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

По сюжету, Ежик нес своему другу Медвежонку малиновое варенье. Интересно, что в основу мультфильма легла одноименная сказка Сергея Козлова. Писатель сам вышел на связь с режиссером Юрием Норштейном и предложил перенести на экран любое свое произведение. Внимание мультипликатора привлек большой цикл сказок про обитателей Леса, именно оттуда он почерпнул сюжет о тумане и белой лошади. Правда, в литературном первоисточнике не было сюжетной линии с медвежонком. Повествование заканчивалось на том, что ежик падает в реку и некто невидимый помогает ему добраться до берега.

Вероятнее всего, финал был позаимствован из другой сказки Козлова под названием «Не смотри на меня так, ежик».

 

