За какой фильм Сергей Бондарчук получил Оскар?
За какой фильм Сергей Бондарчук получил Оскар?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Легендарный советский режиссер, создатель драмы «Война и мир», Сергей Бондарчук получил «Оскар» в 1969 году – как раз за «Войну и мир», которая завоевала награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
оскар
