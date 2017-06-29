За какой фильм Ирина Безрукова получила Оскар?

В карьере российской актрисы Ирины Безруковой «Оскара» или номинации на него за какой-либо фильм нет, однако несколько картин, в которых снялась Ирина, все-таки были номинированы на престижную кинопремию. Так, чешский фильм «Коля» с участием Ирины Безруковой получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке в 1996 году, а фильм «Землетрясение» (2016) был сначала выдвинут на премию «Оскар-2017» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но позднее исключен из-за несоответствия требованиям Киноакадемии США.
Авторизация по e-mail