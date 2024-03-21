За что фильм «Зона интересов» получил «Оскар»?

Наш ответ:

Вышедшая в 2023 году драма на основе реальных событий «Зона интересов» удостоилась двух премий «Оскар». Картина победила в престижной категории «Лучший фильм на иностранном языке», а также завоевала награду в номинации «Лучший звук». Кроме того, «Зона интересов» получила «Гран-при жюри» и «Приз ФИПРЕССИ» Каннского кинофестиваля, а также премии Британской киноакадемии (BAFTA) в категориях «Лучший британский фильм», «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший звук». Режиссером и соавтором сценария является британец Джонатан Глейзер, но в картине сыграли немецкие актеры.



«Зона интересов» повествует о Рудольфе Хессе, который являлся комендантом концлагеря Освенцим. Вместе со своей женой и детьми он живет в идиллическом домике с садом буквально у стен одиозного лагеря смерти. Фильм неслучайно получил признание за постановку звука, поскольку ужас, творящийся за забором, фигурирует на экране только в виде доносящихся оттуда криков.