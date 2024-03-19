За что фильм «Анатомия падения» получил «Оскар»?

Наш ответ:

Французская драма Жюстин Трие «Анатомия падения» получила премию «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Над текстом картины Трие работала вместе с Артуром Харари. Кроме того, «Анатомия падения» боролась за «Оскар» еще в четырех номинациях, но в итоге уступила конкурентам: «Лучший фильм», «Лучшая женская роль» (Сандра Хюллер), «Лучший режиссер» (Жюстин Трие) и «Лучший монтаж».



Вместе с тем на счету «Анатомии падения» есть одна необычайно престижная награда. В 2023 году фильм завоевал главный приз Каннского кинофестиваля. Также «Анатомия падения» собрала массу других призов: два «Золотых глобуса» («Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший сценарий»), премию BAFTA («Лучший оригинальный сценарий») и шесть премий «Сезар» («Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучший сценарий» и «Лучший монтаж»).