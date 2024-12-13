Сколько «Оскаров» получил фильм «Властелин колец: Возвращение короля»?

«Властелин колец: Возвращение короля» — заключительная часть фэнтещийной кинотрилогии на основе произведений Джона Толкина. Фильм вышел в 2003 году, собрав в мировом прокате $1,156 млн при бюджете в размере $94 млн. Картина полюбилась как рядовым зрителям, так и представителям киносообщества. На церемонии вручения премии «Оскар» «Властелин колец: Возвращение короля» получил 11 статуэток. Блокбастер Питера Джексона победил в следующих категориях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшие декорации», «Лучшие костюмы», «Лучший звук», «Лучший монтаж», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший грим», «Лучшая песня» и «Лучший оригинальный саундтрек».
