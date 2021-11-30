Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В какой школе снимали фильм «Приключения Электроника»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Все интерьеры школы из фильма «Приключения Электроника» были декорациями, специально выстроенными для съемок в павильоне Одесской киностудии. Хотя действие фильма происходит в Москве, фильм в основном снимался в Одессе и Вильнюсском микрорайоне Лаздинай. Сцены, происходившие возле здания школы, снимались возле реального здания литовской школы номер 36, которая сейчас называется «Вильнюсская Лаздинайская средняя школа».

В Лаздинае также было снято несколько начальных кадров песни «До чего дошел прогресс».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Юрий Торсуев
Юрий Торсуев
Yury Torsuyev
Василий Скромный
Vasyl Skromny
Максим Калинин
Maksim Kalinin
