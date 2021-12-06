Меню
В каком городе снимали фильм «Приключения Электроника»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки советского музыкального фильма проходили на протяжении восьми месяцев в Одессе и микрорайоне Вильнюса под названием Лаздинай. Несмотря на то что, по сюжету, действие разворачивается в Москве, создатели не ставили себе целью воссоздать в кадре атмосферу столицы. Скорее, напротив, используемые ими локации далеки от настоящих видов Москвы. В Одессе съемки проходили на побережье Куяльницкого лимана (сцена побега Электроника), в городском Дворце спорта (сюда герой приезжает на обследование перед матчем), «Детский мир» (сцены в магазине игрушек). В Вильнюсе съемочная группа побывала в парке Вингис, в Тракайском замке, в Вильнюсской лаздинайской средней школе.

Кроме того, в кадр попали костел Святой Анны и костел святого Франциска Ассизского и Бернарда.

