В каком аэропорту снимали фильм "Один дома"?

25 декабря 2024
Наш ответ:

Сцены с отъездом семьи Маккалистеров из первой части фильма «Один дома» снимались в международном аэропорту О’Хара, расположенном в Чикаго. Несмотря на то, что по сюжету семья улетает в Париж, все кадры, включая те, что изображают парижский аэропорт Орли, снимались в Иллинойсе. Пространство аэропорта не выстраивалось в павильоне: для съемок использовался реальный интерьер зала ожидания и аэродром.

Шикарные кресла бизнес-класса, показанные в фильме, не были частью самолета. Эти элементы декорации создали на баскетбольной площадке средней школы Уиннетки.

Во второй части «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» съемочная группа имела больший бюджет, что позволило показать зрителям аэропорт Ла-Гуардия. Именно здесь начинается приключение Кевина, который случайно садится на другой рейс и оказывается в Нью-Йорке вместо Майами.

Куда летела семья в «Один дома 2»?

Во второй части фильма семья Маккалистеров планировала провести зимние каникулы в Майами, штат Флорида. Однако Кевин снова теряется в аэропорту, садится на другой самолет и улетает в Нью-Йорк, где исследует город в одиночку и сталкивается с теми же грабителями, что и в первой части.

