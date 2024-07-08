Меню
В чем смысл фильма «Что-то не так с Кевином»?

В чем смысл фильма «Что-то не так с Кевином»?

Олег Скрынько 8 июля 2024
Наш ответ:

«Что-то не так с Кевином» — вышедшая в 2011 году драма, снятая по роману Лайонел Шрайвер «Цена нелюбви». Картина повествует об успешной в прошлом писательнице Еве Хачадурян, которая пытается вернуться к нормальной жизни после того, как ее 15-летний сын Кевин совершил массовое убийство. В формате флешбэков показана жизнь Кевина до учиненной им трагедии. С ранних лет он был непохож на других детей. Младенцем Кевин без остановки плакал, в 3 года почти не разговаривал, а позже не слушался родителей. Спустя годы после появления на свет Кевина у Евы и ее мужа Франклина рождается дочь Селия, за которой не наблюдалось никаких странностей. В юношестве Кевин увлекся книгами о Робин Гуде и стрельбой из лука. Однажды Франклин дарит сыну настоящий лук с металлическими стрелами. Незадолго до своего шестнадцатого дня рождения Кевин убивает из этого лука отца, сестру, а затем устраивает бойню в своей школе, закрыв двери на свои замки. Ева становится свидетельницей ареста Кевина. В финальной сцене фильма она навещает сына в тюрьме и спрашивает, почему он пошел на убийство. Парень отвечает, что когда-то он знал ответ, но теперь не уверен. Ева обнимает его и уходит.

Смысл картины явно стоит искать в отношениях между Кевином и его матерью. К интерпретации этой истории нередко обращаются психологи, демонстрируя, что Кевин, вероятно, пострадал от такого явления, как «мертвая мать». Несмотря на то, что Ева посвящала всю себя воспитанию Кевина, она переживала депрессию и не чувствовала живой связи с ребенком. У мальчика, в свою очередь, тоже не сложились теплые отношения с матерью. Его страшный поступок можно расценить как отчаянную, но деструктивную попытку подать сигнал матери о своей не обличенной в слова трагедии.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Что-то не так с Кевином
Что-то не так с Кевином триллер, драма
2011, США / Великобритания
7.0
