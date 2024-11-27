Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько лет героям фильма «Ирония судьбы»?

Олег Скрынько 27 ноября 2024 Дата обновления: 27 ноября 2024
Наш ответ:

«Ирония судьбы, или С легким паром!» — знаменитая мелодрама Эльдара Рязанова, вышедшая в 1975 году. По сюжету москвич Женя Лукашин в канун Нового года случайно оказывается в квартире ленинградской учительницы Нади Шевелевой. По сюжету Жене 36 лет, тогда как Надя младше на два года — ей 34 года. Столько же лет на момент съемок было Андрею Мягкову и Барбаре Брыльской. Что до Ипполита, жениха Нади, то его возраст не называется. Однако в пьесе, по которой поставлен фильм, упоминается, что Ипполит — «дородный мужчина лет сорока». Можно предположить, что Галя, невеста Жени, наверняка младше его. В оригинальной пьесе Галя характеризуется как девушка «двадцати трех лет, прелесть какая хорошенькая».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ирония судьбы, или с легким паром!
Ирония судьбы, или с легким паром! мелодрама, комедия
1975, СССР
8.0
