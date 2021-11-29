Сколько лет было Никулину в «Бриллиантовой руке»?

Наш ответ:

Юрий Никулин родился в 1921 году, поэтому в 1968-м, когда проходили съемки «Бриллиантовой руки», ему было 47 лет. Интересно, что актеру не пришлось проходить пробы – роль Семена Семеновича Горбункова была написана специально для него. К концу 1960-х Леонид Гайдай уже был авторитетным режиссером, снявшим такие хиты проката, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965), «Кавказская пленница» (1966), и мог позволить себе договориться с худсоветом по поводу утверждения конкретного артиста без проб.