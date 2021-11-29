Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько лет было Никулину в «Бриллиантовой руке»?

Сколько лет было Никулину в «Бриллиантовой руке»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Юрий Никулин родился в 1921 году, поэтому в 1968-м, когда проходили съемки «Бриллиантовой руки», ему было 47 лет. Интересно, что актеру не пришлось проходить пробы – роль Семена Семеновича Горбункова была написана специально для него. К концу 1960-х Леонид Гайдай уже был авторитетным режиссером, снявшим такие хиты проката, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965), «Кавказская пленница» (1966), и мог позволить себе договориться с худсоветом по поводу утверждения конкретного артиста без проб.

К тому же по просьбе Гайдая в «Союзгосцирке» Юрию Никулину был предоставлен полугодовой отпуск – прежде таких исключений ни для кого не делали.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше