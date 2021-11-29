Сколько лет было Этушу в «Кавказской пленнице»?

Наш ответ:

Артисту, воплотившему на экране образ товарища Саахова, на момент съемок было 44 года. Несмотря на то что роль была написана специально для него, Владимир Этуш поначалу отказывался принимать участие в съемках. Ранее он уже играл кавказца в фильме «Время летних отпусков» (1960), и опасался, что образы героев получатся похожими. Однако Леонид Гайдай убедил его сниматься. Интересно, что в первоначальном варианте сценария герой носил фамилию Охохов, но ее пришлось изменить, поскольку в Министерстве культуры работал сотрудник с такой же фамилией. Вариант «Саахов» тоже был под вопросом – на «Мосфильме» служил человек по фамилии Сааков.