Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько лет было Этушу в «Кавказской пленнице»?

Сколько лет было Этушу в «Кавказской пленнице»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Артисту, воплотившему на экране образ товарища Саахова, на момент съемок было 44 года. Несмотря на то что роль была написана специально для него, Владимир Этуш поначалу отказывался принимать участие в съемках. Ранее он уже играл кавказца в фильме «Время летних отпусков» (1960), и опасался, что образы героев получатся похожими. Однако Леонид Гайдай убедил его сниматься. Интересно, что в первоначальном варианте сценария герой носил фамилию Охохов, но ее пришлось изменить, поскольку в Министерстве культуры работал сотрудник с такой же фамилией. Вариант «Саахов» тоже был под вопросом – на «Мосфильме» служил человек по фамилии Сааков.

Но в итоге министр культуры Екатерина Фурцева постановила – герой будет носить фамилию Саахов!

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика комедия
1966, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше