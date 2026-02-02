Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы По какой книге снят фильм "Горничная"?

По какой книге снят фильм "Горничная"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 февраля 2026 Дата обновления ответа: 3 февраля 2026

«Горничная» — нашумевший триллер, вышедший на экраны в начале 2026 года.

Что лежит в основе фильма?

Фильм «Горничная» снят по одноименной книге, автором которой является Фрида Макфадден. Роман стал бестселлером благодаря захватывающему сюжету, который держит в напряжении до конца.

Авторам экранизации удалось сохранить дух произведения, что позволило кинокартине покорить широкую аудиторию и собрать приличную кассу в прокате.

О чем фильм:

Устроившись в идеальный, на первый взгляд, дом Винчестеров, Милли надеется начать жизнь с чистого листа. Но маска благополучия скоро спадает, открывая глубокие трещины в отношениях супругов. Оказавшись в эпицентре их конфликта, Милли вынуждена погрузиться в тёмные тайны семьи, где призраки прошлого других тесно переплетаются с её собственными. Её выживание теперь зависит от одного: правильного выбора, кому в этом красивом аду можно верить.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Горничная
Горничная триллер
2025, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Узнал, как в СССР гладили одежду без утюга – попробовал и округлил глаза: вышло не хуже, чем с дорогущим отпаривателем
Наглые яжематери придумали хитрый способ «отжать» в поезде нижнюю полку: проводники уже устали от этих сцен (и я тоже)
Томаты на подоконнике отказывались разродиться, но я нашла причину — теперь урожай гуще, чем у бабушки на даче
Netflix по-тихому снял свой «Служебный роман»: местный Новосельцев симпатичней советского, а вот с Мымрой все сложнее в разы
Тест со звездочкой: угадайте, кто перед вами — советская дива или голливудская звезда (я потерпела фиаско уже на 3-м фото)
В новом аниме сошлись миры «Гарри Поттера» и Миядзаки — и здесь даже есть свой Годжо Сатору: «сюжет просто восхитителен»
У сериала «После Фишера. Инквизитор» с Петровым и Гухман наконец появилась точная дата премьеры: спойлер — это произойдет в мае-2026
Штирлица и Мюллера одели не по уставу: историки уже 53 года спорят из-за формы СС в «Семнадцати мгновениях весны»
Это аниме оценили наравне с «Соло прокачкой»: те же 8.5 на IMDb и крутые бои – вот только герой не «картонка» как Джин-у
Хотите лечь спать вовремя? Вот 3 мини-сериала, которые расскажут все за 6 серий — №2 со звездой «Игры престолов»
Создатель «Поднятия уровня» нагло украл сюжет другого аниме: в нем тоже есть охотники и пропавший без вести отец
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше