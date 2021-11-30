По какой книге снимали фильм «Девчата»?

Наш ответ:

Комедия «Девчата» (1961), режиссёра Юрия Чулюкина, стала одним из самых любимых советских фильмов, завоевав сердца зрителей своей искренностью, теплотой и очаровательным юмором. Однако в её основе лежит одноимённая повесть Бориса Бедного, которая значительно отличается по настроению, характеру героев и ключевым сюжетным поворотам. Этот контраст между книгой и фильмом подчеркивает, как творческое переосмысление может полностью преобразить историю.

Путь автора и создание сюжета книги "Девчата"

Борис Бедный пришёл в литературу через инженерное дело, окончив Ленинградскую лесотехническую академию. Его писательская карьера началась после войны, когда он поступил в Литературный институт и стал активно публиковаться. Повесть «Девчата», опубликованная в 1961 году, принесла автору популярность, а её экранизация закрепила успех. Интересно, что сценарий к фильму написал сам Бедный, что позволило ему адаптировать свою же историю для более лёгкого и жизнерадостного восприятия.

Главные отличия книги и фильма

Тося Кислицына

Книга: Тося – девчонка с тяжёлым характером, необразованная, вспыльчивая и склонная к высокомерию. Её история — это путь взросления, преодоления комплексов и поиска собственного места в жизни.

Фильм: Тося, в исполнении Надежды Румянцевой, стала олицетворением доброты, смелости и профессионализма. Её детдомовское прошлое добавляет глубину, но не делает героиню жёсткой или замкнутой. Она сразу завоёвывает симпатию зрителей своей открытостью и неподдельной радостью жизни.

Подруги Тоси

Катя

В книге она представлена завистливой, грубой и манипулятивной личностью, дружившей с Тосей лишь для своей выгоды. В фильме её образ стал светлым и дружелюбным, благодаря чему возникла атмосфера теплоты и поддержки.

Надя

В повести Надя — угнетённая и мрачная, её решение выйти замуж за нелюбимого продиктовано страхом одиночества. В фильме же Надя остаётся скромной, но приобретает больше мягкости и душевности. Оригинальный сюжетный финал, где она оставляет жениха, был заменён на счастливое завершение с совместным жильём, что смягчило драму.

Анфиса

В книге её история гораздо сложнее и трагичнее. Отношения с инженером Дементьевым заканчиваются жертвой Анфисы, которая оставляет его ради его счастья. В фильме её образ облегчён и ограничивается только лёгким романтическим флером.

Илья и Филя

Илья: В литературной версии герой лишён внутреннего стержня, полностью подчиняясь Тосе. В фильме Николай Рыбников придал персонажу достоинство и сдержанность, которые сделали его настоящим романтическим героем.

Филя: В повести он — друг Ильи, а его враждебность направлена на Тосю, к которой он проявляет обиду за отказ. В фильме конфликт перенесён в отношения между Ильёй и Филей, что добавило сюжету комического напряжения.

Изменения, сделанные автором для фильма

Борис Бедный, создавая сценарий для экранизации, смягчил многих персонажей и сделал сюжет менее драматичным. Основной акцент был перенесён с внутренних конфликтов героев на лёгкость и юмор. Эта трансформация позволила фильму стать универсальной историей о дружбе, любви и человеческой доброте.

Успех фильма и его секрет

«Девчата» стали классикой советского кинематографа благодаря сочетанию нескольких факторов:

Прекрасный актёрский состав, включая Надежду Румянцеву, Николая Рыбникова и Ларису Кадочникову.

Мастерская режиссура Юрия Чулюкина.

Искренний и трогательный сценарий, который, сохраняя основу повести, обрёл новую душу.

Фильм по-прежнему остаётся актуальным, ведь он не только рассказывает о людях и их характерах, но и передаёт атмосферу эпохи, где ценились доброта, простота и умение радоваться жизни.