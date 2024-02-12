Меню
О чем мультфильм "Звериный рейс"?

О чем мультфильм "Звериный рейс"?

Олег Скрынько 12 февраля 2024 Дата обновления: 12 февраля 2024
Наш ответ:

"Звериный рейс" - это анимационный мультфильм-мюзикл, выпущенный в 2024 году.
Сюжет фильма рассказывает о братьях-музыкантах, мышатах Вини и Томе, которые обожают выступать и радовать зрителей. Однажды они узнают, что скоро наступит Великий потоп, и спасти себя смогут лишь те, кто сможет попасть на ковчег Ноева. Герои страстно желают оказаться среди пассажиров судна, но есть одно правило: на ковчег могут попасть только по одному самцу и самке каждого вида. Мышата не теряют надежды и предпринимают все усилия, чтобы пробраться на звериный рейс. Для этого им придется разработать хитрый план, чтобы отправиться в увлекательное путешествие, полное приключений, и, конечно же, не потонуть. Но они также обнаруживают, что быть на ковчеге с опасными хищниками делает пребывание там очень рискованным.
Мультфильм "Звериный рейс" - это добрая, забавная и музыкальная история для всей семьи, которая не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. В основе сюжета лежит одна из древнейших легенд всех времен, а в анимации присутствует множество очаровательных персонажей, попадающих в комические ситуации и исполняющих музыкальные номера, вдохновленные творчеством бразильского поэта Винисиуса ди Морайса.

Звериный рейс
Звериный рейс приключения, анимация, мюзикл
2023, Бразилия / Индия
5.0
