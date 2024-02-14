О чем фильм "Тайное влечение" 2024 года?

Наш ответ:

"Тайное влечение" - это российская драма от режиссёра и сценариста Стаси Венковой. Премьера состоялась 23 апреля 2023 года в рамках конкурсной программы ММКФ «Русские премьеры».

Главная героиня, начинающая актриса по имени Вета, которой около 20 лет, полна амбиций и стремлений к успеху в своей карьере. Ее жизнь меняется, когда она знакомится с молодым режиссером по обмену из Польши, по имени Роман. Вета неожиданно сталкивается с изменениями в своей жизни и своих надеждах на будущее в кинематографии, и сама она не уверена, к чему это приведет.

Вета верит в свою мечту и стремится к успеху в искусстве, ее усилия примечает и поддерживает ее мастер. Она проживает исцеляющий опыт театрального исполнения роли, связанный с отсутствием отца в ее жизни. Чтобы воплотить свою мечту, Вете придется преодолеть предательства и сложные чувства, возникшие по отношению к режиссеру.