Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы О чем фильм "Тайное влечение" 2024 года?

О чем фильм "Тайное влечение" 2024 года?

Олег Скрынько 14 февраля 2024 Дата обновления: 14 февраля 2024
Наш ответ:

"Тайное влечение" - это российская драма от режиссёра и сценариста Стаси Венковой. Премьера состоялась 23 апреля 2023 года в рамках конкурсной программы ММКФ «Русские премьеры».
Главная героиня, начинающая актриса по имени Вета, которой около 20 лет, полна амбиций и стремлений к успеху в своей карьере. Ее жизнь меняется, когда она знакомится с молодым режиссером по обмену из Польши, по имени Роман. Вета неожиданно сталкивается с изменениями в своей жизни и своих надеждах на будущее в кинематографии, и сама она не уверена, к чему это приведет.
Вета верит в свою мечту и стремится к успеху в искусстве, ее усилия примечает и поддерживает ее мастер. Она проживает исцеляющий опыт театрального исполнения роли, связанный с отсутствием отца в ее жизни. Чтобы воплотить свою мечту, Вете придется преодолеть предательства и сложные чувства, возникшие по отношению к режиссеру.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тайное влечение
Тайное влечение драма, мелодрама
2024, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше