О чем фильм "Таинственный поезд"?

Фильм "Таинственный поезд" был создан американским режиссером Джимом Джармушем и вышел на экраны в 1989 году. Этот фильм состоит из трех отдельных историй, названных "Вдали от Иокогамы", "Призрак" и "Затерянные в космосе". Каждая из них рассказывает о разных персонажах, которые останавливаются на ночь в отеле в Мемфисе, столице рок-н-ролла, где Элвис Пресли - великая рок-легенда. В процессе съемок "Таинственного поезда" Джим Джармуш также снял второй короткометражный фильм под названием "Кофе и сигареты, мемфисская версия".



Фильм был впервые показан на Каннском кинофестивале, где он был награжден за лучшее творческое достижение. Мнения критиков разделились: одни хвалили фильм за мастерское исполнение Джармуша в качестве сценариста, тщательно разработанные диалоги и узнаваемый стиль режиссуры, который помогал оживить персонажей. Другие же критиковали фильм за слишком сильное привлечению внимания собственному стилю и недостаток эмоциональности.



Сюжет фильма происходит в Мемфисе и состоит из трех независимых историй. Герои каждой истории проводят ночь в разных номерах убогого отеля "Аркадия". Встречают их стильно одетый ночной портье и коридорный. В каждом номере на стене висит портрет Элвиса Пресли.