На истории какого пса основан фильм «Артур, ты король»?

Приключенческая картина «Артур, ты король» во главе с двукратным номинантом на «Оскар» Марком Уолбергом является экранизацией мемуаров шведского спортсмена Микаэля Линднорда «Артур: Пес, который пересек джунгли, чтобы найти дом» (2016). В этой книге Линднорд рассказывает о том, как в 2014 году во время экстремальных гонок в Эквадоре он повстречался с бродячим псом, который впоследствии стал его лучшим другом.



Команде, членом которой был Линднорд, предстояло преодолеть маршрут длиной в 700 км, пробираясь через джунгли и горы. В ходе этого изнурительного путешествия Линднорд угостил фрикаделькой бродячего пса, который затем стал членом команды и добрался со своим новым хозяином до финиша. Линднорд назвал пса Артуром. Они прожили вместе несколько лет. В 2020 году Линднорд сообщил о смерти Артура, написав в одной из соцсетей: «Жизнь этого пса была больше самой жизни. Я по-прежнему вижу и слышу тебя повсюду в этом доме».