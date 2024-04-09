Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы На истории какого пса основан фильм «Артур, ты король»?

На истории какого пса основан фильм «Артур, ты король»?

Олег Скрынько 9 апреля 2024 Дата обновления: 9 апреля 2024
Наш ответ:

Приключенческая картина «Артур, ты король» во главе с двукратным номинантом на «Оскар» Марком Уолбергом является экранизацией мемуаров шведского спортсмена Микаэля Линднорда «Артур: Пес, который пересек джунгли, чтобы найти дом» (2016). В этой книге Линднорд рассказывает о том, как в 2014 году во время экстремальных гонок в Эквадоре он повстречался с бродячим псом, который впоследствии стал его лучшим другом.

Команде, членом которой был Линднорд, предстояло преодолеть маршрут длиной в 700 км, пробираясь через джунгли и горы. В ходе этого изнурительного путешествия Линднорд угостил фрикаделькой бродячего пса, который затем стал членом команды и добрался со своим новым хозяином до финиша. Линднорд назвал пса Артуром. Они прожили вместе несколько лет. В 2020 году Линднорд сообщил о смерти Артура, написав в одной из соцсетей: «Жизнь этого пса была больше самой жизни. Я по-прежнему вижу и слышу тебя повсюду в этом доме».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Артур, ты король
Артур, ты король семейный, приключения
2024, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше