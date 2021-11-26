Меню
Кто пел за Светлану Светличную в «Бриллиантовой руке»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Песню «Помоги мне» за Светлану Светличную исполнила Аида Ведищева. Ранее певица уже записывала саундтрек к другой Гайдаевской комедии – «Кавказская пленница» (1966), поэтому композитор Александр Зацепин, работавший над музыкой к обеим картинам, снова пригласил ее в «Бриллиантовую руку». В интервью Ведищева рассказывала, что звонок от Зацепина застал ее врасплох – она как раз вернулась с гастролей на Дальнем Востоке и собиралась отдохнуть. К тому же на часах было 12 вечера. Однако композитор уговорил ее приехать на студию, где Аида с одного дубля записала идеальный по звучанию вариант.

После премьеры фильма песня «Помоги мне» стала своего рода визитной карточкой Ведищевой.

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
