Кто озвучивал Светлану Светличную в «Бриллиантовой руке»?

Героиню Светланы Светличной, обольстительную блондинку Анну Сергеевну, озвучивала Зоя Толбузина. Как правило, режиссеры приглашают для озвучивания персонажа другого актера, если у непосредственного исполнителя роли имеется какой-либо речевой дефект или иностранный акцент. Ни то ни другое не относилось к Светлане Светличной, однако Леонид Гайдай считал, что тембр артистки недостаточно чувственный и соблазнительный. А вот голос Зои Толбузиной, по его мнению, идеально подходил Анне Сергеевне. Поэтому практически все реплики героини озвучивала именно она.
Единственная фраза, которую Светличная произнесла своим голосом: «Не виноватая я, он сам пришел!»
