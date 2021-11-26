Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивал Светлану Светличную в «Бриллиантовой руке»?

Кто озвучивал Светлану Светличную в «Бриллиантовой руке»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Героиню Светланы Светличной, обольстительную блондинку Анну Сергеевну, озвучивала Зоя Толбузина. Как правило, режиссеры приглашают для озвучивания персонажа другого актера, если у непосредственного исполнителя роли имеется какой-либо речевой дефект или иностранный акцент. Ни то ни другое не относилось к Светлане Светличной, однако Леонид Гайдай считал, что тембр артистки недостаточно чувственный и соблазнительный. А вот голос Зои Толбузиной, по его мнению, идеально подходил Анне Сергеевне. Поэтому практически все реплики героини озвучивала именно она.

Единственная фраза, которую Светличная произнесла своим голосом: «Не виноватая я, он сам пришел!»

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
