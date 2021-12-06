Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивает «Новые приключения Аладдина» на русском языке?

Кто озвучивает «Новые приключения Аладдина» на русском языке?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Французскую комедию «Новые приключения Аладдина» на русском языке озвучили Василий Дахненко, Сергей Смирнов, Евгения Ваган, Олег Форостенко, Даниил Эльдаров и Ирина Киреева. Главного героя Аладдина дублировал певец Филипп Киркоров, который отметил их внешнее сходство с Кевом Адамсом, сыгравшим Аладдина, и пошутил, что Адамс мог бы изобразить его в шоу «Точь-в-точь». Съемки фильма проходили в Марокко и продолжались два с половиной месяца. Съемочная группа страдала от жары и пережила несколько песчаных бурь. Кев Адамс, сыгравший Аладдина, исполнил большинство трюков самостоятельно.

При создании фильма частично использованы декорации, которые были созданы для съемок фильма Ридли Скотта «Царства небесное».

 

Новые приключения Аладдина

Новые приключения Аладдина
Новые приключения Аладдина комедия
2016, Франция
4.0
