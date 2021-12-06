Кто озвучивает «Новые приключения Аладдина» на русском языке?

Французскую комедию «Новые приключения Аладдина» на русском языке озвучили Василий Дахненко, Сергей Смирнов, Евгения Ваган, Олег Форостенко, Даниил Эльдаров и Ирина Киреева. Главного героя Аладдина дублировал певец Филипп Киркоров, который отметил их внешнее сходство с Кевом Адамсом, сыгравшим Аладдина, и пошутил, что Адамс мог бы изобразить его в шоу «Точь-в-точь». Съемки фильма проходили в Марокко и продолжались два с половиной месяца. Съемочная группа страдала от жары и пережила несколько песчаных бурь. Кев Адамс, сыгравший Аладдина, исполнил большинство трюков самостоятельно.
При создании фильма частично использованы декорации, которые были созданы для съемок фильма Ридли Скотта «Царства небесное».
