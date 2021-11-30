Меню
Кто играл водяного в «Марье-искуснице»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Роль подводного царя Водокрута XIII сыграл Анатолий Кубацкий. «Марья-искусница» стала вторым фильмом Александра Роу с участием Кубацкого – ранее актер появлялся в другой его картине «Новые похождения Кота в сапогах» (1958). С тех пор Александр Львович стал одним из любимых артистов Роу – в общей сложности режиссер снял его в семи своих лентах. В интервью Кубацкий вспоминал, что работать с Александром Артуровичем было настоящим удовольствием – он не делал актерам никаких замечаний, не ставил строгих рамок и не подсказывал, что и как играть.

Быть может, из-за того, что на съемочной площадке царила дружественная атмосфера, процесс работы над фильмом шел легко и приятно, а сказочные персонажи выходили живыми и естественными.

